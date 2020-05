Gemeente start proef met 1,5 meter-markeringen in parken

'Bij mooi weer zien we dat het op sommige plekken, zoals parken en (stads)strandjes erg druk kan worden en er niet altijd voldoende afstand wordt gehouden', schrijft de gemeente. 'Om mensen een extra geheugensteuntje te bieden en een handje te helpen, starten we een proef met 1,5 meter-markeringen in de parken en op verblijfplekken.'

De markeringen zijn nu al te zien in het Vondelpark en op de kade aan de Weesperzijde. Deze week worden ze ook geplaatst bij Somerlust en in het Westerpark.

Attentieborden

De markeringen zijn wit of geel, zien er uit als stippen of cirkels en geven de afstand van 1,5 meter aan. Een enkele keer staat er de boodschap 'Dank je wel'. Daarnaast zijn er attentieborden waarop staat: 'hou afstand, ook bij je vrienden' of 'hou afstand, ook in het park'. In het Westerpark komen krijtcircels. Daar worden de waarschuwingen met milieuvriendelijke krijtverf geschreven, dat twee weken blijft zitten.

De gemeente laat weten dat mensen met de versoepeling van de coronamaatregelen steeds vaker naar buiten gaan. 'En waar meer mensen zijn is het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden, maar die 1,5 meter afstand blijft voorlopig echt nodig.'