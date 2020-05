Loden leidingen in slechts 65 corporatiewoningen verwijderd door coronacrisis

Door de coronacrisis gaat het vervangen van de loden leidingen in en rond woningen in de stad nog moeizaam. In slechts 65 woningen van woningcorporaties zijn de loden leidingen vervangen, terwijl er bij zo'n 80.000 corporatiewoningen het vermoeden bestaat dat er sprake is van dit soort leidingen.

Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. Volgens het stadsbestuur is het vervangen van de leidingen op veel locaties vertraagd omdat er gezocht moet worden naar een veilige manier om te werken. Veel bewoners zouden ook zelf nu liever geen bezoek willen hebben.

Tien procent getest

Er zijn ongeveer 87000 corporatiewoningen in de stad die in of voor 1960 gebouwd zijn. Daarom zouden daar loden leidingen kunnen liggen. Van deze woningen is er nog maar ongeveer tien procent getest. Vervolgens bleek er in 588 woningen lood aangetroffen te zijn, in 65 woningen zijn de leidingen al vervangen.

De gemeente heeft per brief contact op genomen met 22.000 particuliere verhuurders, met informatie over de loden leidingen en een verzoek 'tot actie'. Deze brief is gisteren bezorgd. Ook alle 250.000 bewoners van een woning die voor 1960 gebouwd is krijgen een brief waarin staat hoe ze loden leidingen kunnen herkennen. Deze brief komt tussen vandaag en 29 mei.

Ingetrokken

Bewoners met zorgen over loden leidingen kunnen zich melden bij Stichting !WOON. In 2020 zijn er met behulp van !WOON in 55 complexen met bij elkaar 530 woningen loden leidingen gevonden. Bij 20 complexen met circa 145 woningen heeft de verhuurder toegezegd het lood te vervangen of dit al gedaan. Wel zouden sommige verhuurders hun eerdere toezegging om de leidingen te vervangen weer ingetrokken hebben.

Het testen en vervangen van loden leidingen in panden die de gemeente verhuurt ging makkelijker. Zo zijn er 139 scholen getest en is het drinkwater in 134 gevallen nu veilig. 'Omdat de schoolgebouwen leeg waren kon hier de laatste tijd goed worden gewerkt', laat het stadsbestuur weten.