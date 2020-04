Vertraging aanpak loden leidingen: 'Onnodig en juist nu belangrijk'

Door de coronacrisis is een andere crisis in de stad op de achtergrond beland. Het vervangen van loden drinkwaterleidingen, wat enkele weken geleden nog op grote schaal stond te gebeuren, is nu flink vertraagd. Maar volgens stichting !WOON is dat onnodig en juist nu problematisch.

Deborah Meibergen woont in Zuid en is één van die Amsterdammers met een te hoog loodpercentage in het kraanwater, namelijk 28 microgram. Zij drinkt het al ruim 12 jaar, maar weet dit sinds januari. 'En toen brak de coronacrisis uit en ik dacht echt: shit, we zitten in een pandemie en ik kan mijn kraanwater niet eens drinken.'

Toen haar verhuurder Rappange per brief liet weten de leidingen eind maart te gaan vervangen, was Meibergen blij, maar er is nog steeds niets gebeurd. De verhuurmakelaar laat aan AT5 weten dat de werkzaamheden niet door konden gaan vanwege het coronavirus.

Onnodige vertraging

Naast Rappange geeft ook woningcorporatie Ymere aan de werkzaamheden te hebben beperkt om de regels van het RIVM te kunnen respecteren. Maar volgens Oscar Vrij van stichting !WOON kunnen veel werkzaamheden gewoon doorgaan en is dat juist nu ook van groot belang. Want juist in tijden dat mensen veel thuis zijn wordt er veel leidingwater gedronken.

Vrij: 'Het is zonde als het aanpakken van loden leidingen onnodig vertraagd. Met de juiste afspraken kunnen dingen gewoon doorgaan. Dit gebeurt gelukkig ook. Er zijn genoeg eigenaren en verhuurders die wel in actie komen en ik roep de anderen ook op dat te doen: goede afspraken maken en corona-veilig toch aan de slag.'

'Controleer je leidingen'

Ook de gemeente baalt van de situatie. Er zou eigenlijk eind maart een brief de deur uit gaan aan iedereen met een woning van vóór 1960 met het verzoek te controleren of de leidingen thuis van lood zijn. Die brief werd niet verstuurd, omdat de GGD en de gemeente vanwege corona nu niet de capaciteit hebben om de mogelijk vele vragen over het verzoek te beantwoorden.

Maar toch is het zaak dat Amsterdammers dit wel doen, meent Oscar Vrij. 'Juist nu is het van belang dat je gezond water drinkt. Dus kijk in je kruipruimte en kijk naar je leidingen!'. Deborah hoopt vooral dat haar verhuurder snel overgaat tot actie. 'De intentie is er en daar ben ik heel blij om: het gaat gebeuren. Ik ga niet nog maandenlang bronwater blijven bestellen.'