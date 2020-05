Jeugdleider Ajax plots gebombardeerd tot hoofdtrainer FC Cincinnati

Toen FC Cincinnati het nieuws gisteren naar buiten bracht via social media werd namelijk abusievelijk de verkeerde foto gebruikt. En zo verscheen niet het gezicht van Jaap Stam, maar dat van Ajax-jeugdleider Tinus van Teunenbroek op het Twitterkanaal van de Amerikanen.

Van Teunenbroek zelf kan er wel om lachen, laat hij aan Fox Sports weten. 'Ik ben ooit door Ajax zelf ook al eens aangezien voor Jaap Stam, in Ajax Showtime. Het gebeurt me sowieso vaker, zoals op vakantie, dat mensen roepen: Hé, dat is Jaap Stam!'