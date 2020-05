GVB overlegt met middelbare scholen over tijdslot voor vervoer leerlingen

Met scholen die vragen hebben wordt daarom overlegd of de leerlingen alleen in het tijdslot van 9.30 uur tot 14.30 uur met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat betekent ook dat de lestijden van scholen daarop aangepast moeten worden. Het GVB schat dat er straks 2.000 tot 3.000 leerlingen gebruik gaan maken van het ov. Voor de coronacrisis waren dat er dagelijks 12.000.

Op de fiets of lopend

Het openbaar vervoer moet in de eerste plaats toegankelijk blijven voor mensen in cruciale beroepen en mensen die voor hun werk afhankelijk zijn voor het gebruik van het ov. Om het ov niet te overbelasten roept het kabinet middelbare scholieren op om vooral met de fiets of lopend naar school te gaan. Voor leerlingen die meer dan acht kilometer van school wonen en die afhankelijk zijn van het ov moet speciaal vervoer geregeld moeten worden.

Maar volgens een woordvoerder van het GVB is speciaal vervoer een allerlaatste middel. Veel liever ziet de vervoerder dat leerlingen met de reguliere bussen, trams en metro's reizen. 'Qua capaciteit moet dat kunnen, want op 1 juni wordt ook de dienstregeling weer verder uitgebreid.'

Gehoor geven aan oproep

Het is niet de bedoeling dat alle leerlingen die normaal gesproken met het ov naar school gaan dat nu ook weer doen. Mensen die minder dan acht kilometer van school wonen, moeten gewoon op de fiets springen, of naar school lopen. Dat geldt overigens niet voor mensen die les krijgen in het speciaal onderwijs en die niet zelfstandig op school kunnen komen. Het GVB zegt er vertrouwen in te hebben dat leerlingen gehoor zullen geven aan de oproep van het kabinet.