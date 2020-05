2,4 miljoen euro aan contant geld gevonden in woning op Zeeburgereiland

Rechercheurs hebben afgelopen vrijdagavond maar liefst 2,4 miljoen euro aan contant geld gevonden in een woning aan de Eef Kamberbeekstraat op het Zeeburgereiland.

Even daarvoor werd er een 29-jarige Amsterdammer opgepakt in een auto op de IJburglaan. Dat gebeurde vanwege een onderzoek naar witwassen, wat de politie vanwege 'binnengekomen informatie' was gestart.

In de woning werd ook een geldtelmachine aangetroffen. De rechter-commissaris heeft inmiddels besloten de de verdachte nog zeker twee weken vast blijft zitten.

'Het zichtbaar maken van de onzichtbare ondermijning is een belangrijke prioriteit voor politie, OM en bestuur', laat de politie weten. 'Op deze wijze kan de overheid de krachten bundelen om tot een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit te komen. Deze witwas-casus is daar een mooi voorbeeld.'