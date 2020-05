Eigenaar avondwinkel Menora al zes keer overvallen: 'Als er iets mis gaat kost het je je leven'

Al zes keer werd hij overvallen en tijdens de laatste keer overmeesterde hij één van de verdachten. Ayoub Medhat, eigenaar van avondwinkel Menora aan de Nieuwe Maanstraat in Noord, is het zat om continu oog in oog te staan met overvallers. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 bewakingsbeelden vrijgegeven van de laatste keer dat het gebeurde halverwege maart.

AT5

Op donderdag 19 maart is Medhat bezig met de laatste werkzaamheden van die dag als er opeens drie gemaskerde mannen de avondwinkel binnen komen gerend. 'Ze begonnen mij te duwen, een van hen had een stok bij zich' zegt Medhat. Die stok is waarschijnlijk een taser die hij meteen op zich gericht krijgt. 'Ze waren heel agressief, daarna kwamen ze bij mij achter de balie.' De jongens pakken de eigenaar vast en duwen hem op de grond. Ze slaan hem op zijn hoofd en willen geld zien. 'De kassa was zo goed als leeg. Er zat alleen een stapel vijfjes in de la en wat kleingeld. Ze pakten de vijfjes en riepen: 'waar is het geld, waar is het geld?'

Quote 'Ze pakten de vijfjes en riepen: 'waar is het geld, waar is het geld?' AYOUB MEDHAT EIGENAAR AVONDWINKEL MENORA

Medhat zegt meer geld voor de overvallers te gaan halen, maar dat ligt op een andere plek, zo zegt hij. Eigenlijk is het een manier van hem om de overval te vertragen in de hoop dat zijn broer aan de overkant van de straat doorheeft wat er aan de hand is, en dat lukt.

Martin Damen

'Mijn broertje aan de overkant zag toevallig via een klein raam aan de achterkant dat ik aan het duwen was en bijna aan het vechten met die jongens.' De broer van Medhat haast zich naar de winkel, hebben ook twee van de drie overvallers door, die rennen de winkel uit. 'Eentje was een beetje laat, die heb ik toen gepakt.' Als de politie aankomt bij de avondwinkel houden ze één van de drie overvallers aan op heterdaad en starten ze een onderzoek. 'Op bewakingsbeelden van even voor de overval is te zien hoe het drietal om de hoek van de winkel de boel aan het verkennen is' zeg Marijke Stor van de Politie Amsterdam. 'Ze hebben daar echt wel een tijdje op de stoep gestaan voordat ze naar binnen gingen. Wellicht dat mensen dat is opgevallen.'

Quote 'Als er iets misgaat kost het je je leven. Waarvoor? Voor een paar honderd euro?' ayoub medhat eigenaar avondwinkel menora

Signalementen Naar twee van de drie overvallers is de politie dus nog op zoek. De jongen die vermoedelijk een taser bij zich had heeft een lichte huidskleur en is rond de 1 meter 70 lang. Hij droeg die avond een licht grijze hoodie, donkergroene sjaal voor zijn gezicht, had een zwarte joggingbroek aan en zwarte sportschoenen.



De jongen met het mes is ook rond de 1 meter 70. Hij droeg een zwarte hoodie en had een sjaal voor zijn gezicht. Ook hij had een zwarte joggingsbroek aan en ook zwarte sportschoenen.

Quote 'De overheid kan je helpen als geen werk hebt' AYoub medhat tegen overvallers

De eigenaar van de avondwinkel is inmiddels al zes keer overvallen waarvan de laatste drie keer binnen één jaar tijd. Eind maart gaf de politie in Bureau 020 ook al bewakingsbeelden vrij van een overval, toen overvielen twee jongens met een mes Medhat op 8 juni 2019. ' 'Ze hebben geen recht om dit te doen', zegt Medhat. 'Ik woon hier al 25 jaar. De overheid kan je helpen als geen werk hebt. Er zijn goede scholen, er is genoeg te doen en genoeg werk.'