Peter R. de Vries verlaat eigen advocatenkantoor: 'Mijn job zit er op'

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries verlaat zijn eigen advocatenkantoor in Zuidoost. Volgens hem is het 'tijd voor een nieuwe fase'.

De journalist besloot in 2017 om een advocatenkantoor, genaamd De Vries & Kasem, te openen. Hoewel hij zelf geen advocaat is, leek het De Vries een goede manier om iets te doen met het 'grote aantal hulpverzoeken en noodkreten' dat hij dagelijks ontving.

Cybercrime

'In veel van die zaken is een advocaat onontbeerlijk. Als directeur van De Vries & Kasem kan ik deze mensen beter bedienen', vertelde hij. 'Met name op het gebied van internetcriminaliteit staan slachtoffers vaak in de kou.'

Het bureau legde zich daarom vooral toe op cybercrime en mediarecht.

'Nieuwe uitdagingen'

Toch is het volgens De Vries nu tijd om te vertrekken, zo meldt hij op Twitter. 'Het was een mooie en leuke tijd, maar het kantoor staat en floreert. Mijn job zit er op.'

De verslaggever zegt zich nu te gaan richten op 'nieuwe uitdagingen'.