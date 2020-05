Neergeschoten vrouw op Verbindingsdam lijkt willekeurig slachtoffer

De vrouw die vanmorgen vroeg is neergeschoten op de Verbindingsdam in het Oostelijk Havengebied, lijkt een willekeurig slachtoffer te zijn van een verwarde man die daar ook in de buurt was. Ze liep met een vriendin richting de Verbindingsdam om de zonsopkomst te bekijken toen de man opeens achter hen stond en haar neerschoot. Mogelijk waren ze hem even daarvoor tegengekomen op de Borneolaan.

De 28-jarige vrouw loopt rond 5.30 uur met een vriendin vanaf de Borneolaan, via de C. van Eesterenlaan richting de Verbindingsdam om naar de zonsopkomst te kijken. Op de Borneolaan staat een man in een portiek. Hij oogt verward en roept iets in een buitenlandse taal naar het duo, dat daar verder niet op reageert, zo laat de politie weten.

Als de twee vrouwen op de Verbindingsdam zijn, staat er ineens een man achter hen, mogelijk dezelfde man die eerder ook in de portiek op de Borneolaan stond. Hij heeft een vuurwapen in zijn hand en schiet één van de vrouwen in haar onderlichaam. Daarna gaat hij er rennend vandoor in onbekende richting.

Het slachtoffer is aanspreekbaar en per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Vanwege de behandeling is de politie nog niet in staat geweest haar te spreken.

Blanke man met blauwe trui

De politie doet onderzoek en verzamelt informatie over de mogelijke aanleiding en toedracht. Volgens de eerste getuigenverklaring zou het gaan om een blanke man, met een normaal postuur, rond 170-175cm lang en met in elk geval een blauwe trui aan. Voor het onderzoek wil de politie ook graag in contact komen met mensen die camerabeelden of meer informatie hebben.

Zij kunnen dit doorgeven via telefoonnummer 0900-8844, er kan ook anoniem melding worden gemaakt bij M. via 0800-7000.