Easyjet vliegt vanaf 1 juli weer vanaf Schiphol

Wel zullen er minder vluchten zijn dan normaal. Waar er bijvoorbeeld normaal gezien meerdere vluchten naar een bestemming per dag zijn is het vluchtschema aangepast, zodat het in lijn is met de huidige klantvraag.

De luchtvaartmaatschappij breidt vanaf 1 juli in heel Europa het aantal vluchten uit en is van plan om 50 procent en 75 procent van alle 1022 routes in juli en augustus te vliegen. Tussen juli en september is de capaciteit met tweederde verminderd, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Bij de vluchten vanaf Schiphol worden nieuwe veiligheidsmaatregelen in acht genomen, zoals strengere schoonmaak- en desinfectieprocedures en verplichte mondkapjes voor passagiers en bemanning. Ook wordt er op de korte afstandsvluchten geen eten en drinken geserveerd.