Op de fiets voor een coronatest: 'De bike-through mag niet ontbreken in Amsterdam'

Op de fiets, met de auto, of gewoon te voet: Amsterdammers die zich gemeld hebben met coronaklachten kunnen zich vanaf vandaag laten testen in de RAI. De GGD heeft in een van de hallen van het congrescentrum een speciale coronateststraat ingericht.

'Het was vlotter dan ik dacht', vertelt een man die zich net heeft laten testen op het virus. 'De service was ontzettend goed en de test verliep ook heel goed. Het deed wel even pijn toen ze met zo'n staafje mijn neus in ging. Maar verder echt vlekkeloos.'

Honderden mensen

Volgens Yvonne van Duijnhoven van de GGD stond het speciale coronatestnummer gisteren 'roodgloeiend', ook door Amsterdammers die zich wilden laten testen. 'We hebben hier nu toch ook een aantal honderden mensen die vandaag hier de test zijn komen doen.'

Mensen hoeven voor een test hun auto niet uit. Maar ook snel even langsfietsen, mits je een afspraak hebt, is mogelijk, zo vertelt Van Duijnhoven. 'Een bike-through kan natuurlijk niet ontbreken in Amsterdam'