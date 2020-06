Groene gebieden in Amsterdam

Amsterdam wordt wereldwijd geroemd om de aanwezigheid van parken en groen. Stadsecoloog Remco Daalder: 'Amsterdam heeft een lange traditie van stad maken en tegelijkertijd groen maken.' Zo is bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos bij de stadsuitbreiding van de jaren '30 aangelegd. Bouw Woon Leef zoekt uit of het bestaande groen wordt bedreigd en of nieuw groen wordt aangelegd bij de huidige stadsuitbreidingen van IJburg en de Zuidas.

In deze aflevering vertelt Robert Graat van Staatsbosbeheer in Diemen hoe de aanwezigheid van groen de leefbaarheid van Amsterdam beïnvloedt. Het zijn de acht groengebieden die tot ver in de bebouwde kom reiken, scheggen genaamd, die ervoor zorgen dat Amsterdammers binnen tien minuten fietsen in de natuur kunnen zijn. Maar Graat ziet ook dat de scheggen worden bedreigd door bijvoorbeeld versnippering.

Op de zandvlakte van Strandeiland vertelt stedenbouwkundige Esther Reith over de rol van groen in deze toekomstige stadswijk die momenteel opgespoten wordt in het IJmeer. Op de Zuidas heeft landschapsarchitect Ton Muller een manier bedacht om dit versteende stukje stad toch groen te krijgen.

Hij ontwierp de groenstroken die groenverbindingen maken en tegelijkertijd hoosbuien opvangen. 'Hier zie je hoe belangrijk het is om al die schalen van groen te verbinden, van gebouw naar straat, naar park, naar scheg', aldus de landschapsarchitect.