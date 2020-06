Kruising Burgemeester de Vlugtlaan - Burgemeester Fockstraat wordt aangepakt

Er wordt de komende tijd hard gewerkt aan het kruispunt Burgemeester de Vlugtlaan - Burgemeester Fockstraat in Nieuw-West. In deze buurt wordt al langere tijd gewerkt, onder andere aan de trambaan, nu is het kruispunt aan de beurt.

Hugo van de Wijgert is omgevingsmanager en vertelt over de werkzaamheden op de kruising. 'We zijn deze week gestart met het herinrichten van het kruispunt Burgemeester de Vlugtlaan - Burgemeester Fockstraat. We gaan daar de halte aanpassen, opnieuw asfalteren, ondergrondse kabels en leidingen vernieuwen en delen van het fiets- en voetpad aanpassen. Veel werk aan de winkel dus. 'Het is nodig om de doorstroming en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te verbeteren over de hele Burgemeester de Vlugtlaan', aldus Van de Wijgert.

'In West kunnen wel wat dingen opgeknapt worden'

Een voorbijganger vindt het goed dat er aan de kruising wordt gewerkt. 'Het zorgt natuurlijk wel voor een beetje vertraging, maar uiteindelijk is het voor een goed doel. Ik ben zeker wel van mening dat in West een paar dingen opgeknapt kunnen worden. 'Een winkelier in de straat is het ermee eens, maar heeft wel last van de omleiding. 'Ja, ik vind het goed dat ze het doen, maar we hebben een probleem met klanten. Ze kunnen niet makkelijk komen. Het wordt moeilijk voor ze. Er kunnen geen auto's langs, maar ik vind verder dat ze het goed doen.'