Risicovolle demonstraties tot 1 juli niet toegestaan op de Dam

Er bleek gisteren enige verwarring over of zij daar wel of niet mochten staan, omdat een eenling volgens de Wet openbare manifestaties geen demonstratie is. 'Eenlingen mogen overal in de stad gaan staan. Het is pas een demonstratie als er sprake is van een collectieve meningsuiting', aldus de woordvoerder. 'De rechter heeft de gemeente daar vorig jaar nogmaals op gewezen.'

Ook de demonstratie van de pro-Israëlische en pro-Palestijnse demonstranten wordt gezien als risicovol. 'Voor wie dit verbod geldt en aangegeven heeft te willen demonstreren, heeft te horen gekregen dat elders te kunnen doen. Anderen worden aangesproken.'