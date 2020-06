Handjevol toeristen in de stad: 'Het is superfijn, want het is zo leeg'

Het zijn er momenteel nog niet heel veel, maar de toeristen die er zijn lijken erg ontspannen. 'Het is superfijn, want het is zo leeg. Het is heel anders dan het normale Amsterdam, wanneer alle toeristen er zijn', aldus een toerist.

Bij het Backstage Hotel aan de Leidsegracht druppelen de reserveringen voor eind juni en juli binnen. 'Zonder toeristen hebben wij hier allemaal geen baan', legt Marcel Hertroijs van het hotel uit. 'Heel blij dat het weer begint, maar het is nog heel mondjesmaat. Je hoort heel veel zeggen dat het er weer is, wij zien het een beetje.'

Lege agenda

Ook Amsterdam Gastvrij zegt dat de toerismesector niet te vroeg moet juichen. Er zijn volgens hen nog heel veel B&B's met een lege agenda te komende maanden. Ook liggen de prijzen op een aanzienlijk lager niveau dan voor de crisis.

Hertroijs probeert via sociale media meer Duitse en Belgische toeristen naar de stad te krijgen, maar ook zoekt hij ze dichter bij huis. 'We proberen ook veel Nederlanders, de Groninger of de Limburger, naar Amsterdam te krijgen, zonder dat ze de trein terugnemen. Maar dat is wel een uitdaging, die nemen graag de trein terug.'