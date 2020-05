Halsema wil gesprek met hoteleigenaren over voorzichtig opstarten toerisme

Burgemeester Femke Halsema denkt dat het ook in het belang van hoteleigenaren is om het niet opeens veel drukker te laten worden in de stad.

Ze herhaalde vanavond in de talkshow Op1 haar waarschuwing voor een tweede golf besmettingen met het coronavirus. 'Als de budgetvluchten weer beginnen is dat een risico', zei ze. 'Iedereen kent de beelden van de Wallen waar je over de hoofden kan lopen.'

Voorzichtig

Ze begrijpt dat hoteleigenaren zwaar gedupeerd zijn door de coronamaategelen. 'Het is voor hen afschuwelijk als dat toerisme niet meteen op gang kan komen. Daarom moet je het gesprek met hoteleigenaren voeren, hoe doe je dat voorzichtig? (...) We willen heel graag dat het op gang komt, maar als het te snel gebeurt, dan kunnen we een terugslag hebben.'

Volgens haar moet het opstarten van het toerisme 'behoedzaam en voorzichtig' gaan, door bijvoorbeeld ook toeristen naar minder drukke gebieden in het land te trekken. 'We willen niet dat Amsterdam weer een klap krijgt.'

Eens

Ze verwacht dat veel ondernemers ook niet willen dat het weer meteen net zo druk wordt als vroeger. 'Ik denk, de hoteleigenaren en horeca-eigenaren, die zijn dat eigenlijk ook met me eens. Want zij willen ook niet die economische terugslag op termijn hebben.'