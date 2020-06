Festivalterrein van Thuishaven omgetoverd tot terras

De coronacrisis maakt creatief, zo ook de organisatoren van het festival Thuishaven. Omdat de festivals niet door kunnen gaan heeft Thuishaven het festivalterrein in het Westelijk Havengebied omgetoverd tot een enorm terras van 6500 m2. En die is komende tijd elk weekend open van donderdag tot en met zondag.

Nu dancefeesten door de coronamaatregelen niet meer mogen is de organisatie op zoek gegaan naar 'creatieve en veilige initiatieven om mensen bijeen te brengen'. Eerder hadden ze al de Thuishaven Drive Thru – waar bezoekers met de auto over het festivalterrein een rondje konden maken over het terrein. Tijdens dat rondje kon je wat te drinken of eten bestellen, waren er DJ's en kon bijvoorbeeld je auto worden gewassen.

Met de verruiming van de maatregelen vanaf 1 juni zijn er meer mogelijkheden ontstaan. De reserveringen voor de eerste dag van het terras waren in no time uitverkocht.

Het terrein wordt volgens Thuishaven ingericht als een mix tussen een terras en een stadsstrand. Er zijn tafels voor 2 tot 4 personen, die op ruime afstand van elkaar staan. Ook is er een privédakterras met plek voor groepen van 15. Alles verloopt contactloos; bezoekers bestellen hun drank en eten via QR-codes aan hun tafel en halen het op bij een zelfbedieningsbar.

Organisator Kasper Jorissen: 'Het is Thuishaven, maar dan op zijn kop: een terrein voor alle leeftijden, bekende DJ’s achter de bar – en als het straks een beetje meezit, doen we misschien zelfs af en toe een mini-rave.'

Het terrein is open van 12.00 tot 00.15 uur. Bij slecht weer zijn de tafels overdekt; bij goed weer is het terrein ook op maandag, dinsdag of woensdag geopend.