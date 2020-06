Groenvisie Ivens: 'Betrokkenheid van Amsterdammers van groot belang.'

De groenvisie schetst een beeld van Amsterdam als groene stad. Hoe kan deze groene stad zich tussen nu en 2050 verder ontwikkelen? Wat houdt de groenvisie precies in en welke groene initiatieven zijn er momenteel al in Amsterdam? Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens lichtte de Groenvisie gisteravond toe in Pakhuis de Zwijger en werd geïnspireerd en uitgedaagd door iniatieven van Amsterdammers. AT5's Bouw Woon Leef was erbij.

Ama riep de wethouder op nog ambitieuzer te zijn in de uitwerking van de groenvisie. Niet alleen focussen op het functionele groen, maar ook op de sociale impact die het kan hebben in ontwikkelbuurten bijvoorbeeld. Ivens onderschreef dit en zal het in de uitvoering van de visie benadrukken.

Ook Ama Koranteng-Kumi van Bloei en Groei deed een dringende oproep aan de wethouder. In haar moestuinen in Amsterdam Zuidoost gaat het niet alleen om de oogst, maar ook om de sociale resultaten. De vrouwen die daar komen hebben vaak weinig sociale contacten en zekerheid. Bij Bloei en Groei ontmoeten ze elkaar en krijgen ze cursussen empowerment en daardoor meer greep op hun leven.

Ivens reageerde enthousiast, want de sleutel voor het borgen van het groen ligt bij de kinderen. Hij vertelde dat hij schrok toen hij z'n zoontje naar school bracht en zijn zoontje bij een klein groenstrookje zei dat hij nu pas vogeltjes hoorde, net als bij opa en oma. 'Mijn zoon moet overal in Amsterdam vogeltjes kunnen horen.'

Dani van 11 deed namens een flink aantal kinderpersbureaus een oproep aan de wethouder om hen te steunen in het aanleggen van een voedselbos. 'Als ons voedselbos er is, dan mogen arme Amsterdamse gezinnen als eerste gebruik maken van het voedselbos. Andere mensen moeten er wel voor betalen. Volgens experts en ons brengt een hectare voedselbos meer op dan een hectare landbouw! Dus steun ons.'

Groen als harde eis bij nieuwbouw

In de groenvisie staat dat groen in de buurten van groot belang is. Naast parken is het groen om de hoek belangrijk. Daarom moet er in de wijk worden vergroend. Daarnaast moeten ecologische netwerken worden versterkt, een kruisbestuiving tussen verschillende groene gebieden.

Volgens Ivens is het mogelijk om bij nieuwe wijken én woningen te bouwen én tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de natuurbeleving toeneemt. 'Bij nieuwbouw is het toevoegen van groen een harde eis. Wij zeggen tegen ontwikkelaars dat ze groen moeten aanleggen.'

Maar in de bestaande wijken is vergroenen lastiger. 'Ik heb in kaart gebracht, dat als wij die groennormen die we op nieuwbouwwijken leggen op de bestaande stad zouden leggen, dan zou de gemeente 190 miljoen euro moeten investeren om dat oude deel van de stad te vergroenen. Ik heb het neergelegd voor de komende begroting, het is afwachten hoeveel geld ervoor vrij komt.'

'In de bestaande stad is het in ieder geval zo dat als er één boom gekapt wordt, er één bijgeplant moet worden. Onderhoud en beheer, meer kunnen we voorlopig niet doen. En natuurlijk het steunen en faciliteren van initiatieven als deze', aldus wethouder Ivens.

Geen parkwachter, maar een conciërge

Conclusie van de avond is dat de sleutel voor meer groen in de stad betrokkenheid vraagt van de Amsterdammer. 'Zodra mensen merken hoe gelukkig je van groen wordt, dan blijven mensen zich inzetten voor de natuur. Want groen is geen kleur, groen is natuur.' Dus voetbalvelden tellen wat Ivens betreft niet mee als groen.

'We moeten ons onderdeel en eigenaar voelen van het groen. Daarom zet ik ook in op parkconciërges, mensen die op één plek werken waardoor ze betrokken raken. Zodra we ons beseffen dat groen van en voor ons is en ons gelukkig maakt en gezond houdt, dan komt het goed. De groenvisie is een richting voor de lange termijn waarlangs beleid gemaakt kan worden.'