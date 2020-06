Familie zwaargewonde mountainbiker denkt dat boomstam moedwillig is neergelegd

Mountainbiker Bert Band fietste die dag samen met Frits. Hij denkt dat de stam misschien is neergelegd door iemand die zich aan hen stoorde. 'Ik denk dat degene die dit gedaan heeft niet voorzien heeft welk leed hij veroorzaakt heeft. Je zou ook de boswachter kunnen bellen om te zeggen, er zijn jongens aan het fietsen en dat vind ik niet zo prettig. Of een andere waarschuwing geven. Maar dit gaat echt alle perken te buiten.'

Het lijkt er volgens familieleden en vrienden op dat de stam bewust is neergelegd, maar door wie is nog een raadsel. 'Ongeveer tien minuten voor het ongeval heeft hij hetzelfde rondje gefietst en toen lag de boomstronk er nog niet', vertelt zijn zoon Fabian. 'Dus het is in een periode van tien tot twaalf minuten geplaatst.'

De toestand van Frits is nog altijd kritiek en hij heeft een gedeeltelijke dwarslaesie. 'Hij vecht al twaalf dagen voor zijn leven. Hij heeft daarnaast ook een longontsteking, ligt aan de beademing', vertelt zijn vrouw Esther. 'Hij heeft hele hoge koorts gehad, een verbrijzelde kaak en zijn ribben gebroken.'

Niet persoonlijk

'We hopen dat er gezien is dat iemand de boomstam daar heeft neergelegd', zegt Fabian. 'We willen gewoon weten wie dit heeft gedaan. En waarom. Want mijn vader is een super lieve man. Hij doet nooit een vlieg kwaad. Dus het kan niet persoonlijk geweest zijn. Dus waarom dan wel?'

Wie op 29 mei rond 12.45 uur iets verdachts heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.