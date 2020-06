Organisatie tevreden over demonstratie: 'We laten zien racisme niet te accepteren'

De organisatie van het antiracisme-protest in het Nelson Mandelapark zegt tevreden terug te kijken op vandaag. 'Het geheel was gewoon prachtig.'

Naar schatting kwamen er ruim 10.000 mensen af op het protest. 'We laten zien dat we als maatschappij racisme niet meer accepteren', zegt host Mitchell Esajas. 'En ik vond alle sprekers heel sterk, alle optredens hebben iets bijdragen.'

Beter afstand gehouden

Vorige week maandag vond een soortgelijke demonstratie plaats op de Dam, maar daar kwam kritiek op. Er waren meer aanwezigen dan eerder voorspeld werd en er werd nauwelijks afstand gehouden.

Volgens Esajas was dat nu niet het geval, onder meer omdat er met stippen werd aangegeven waar de demonstranten konden gaan staan. De commotie rondom het protest op de Dam vond hij overigens 'wel een beetje overdreven allemaal'.

'De burgemeester had twee keuzes'

'Niemand had verwacht dat er zoveel mensen zouden komen', zegt hij. 'De burgemeester had twee keuzes: of een demonstratie tegen politiegeweld met politiegeweld afbreken. Of het op een vreedzame manier te laten doorgaan.'

Bijlmer

Toch is Esajas blij dat er nu ook een demonstratie georganiseerd wordt in de Bijlmer. 'Dit is een wijk met een lange geschiedenis van zwart verzet. Die strijd willen we voortzetten.'

Daarbij is geprobeerd om de diversiteit binnen dit stadsdeel naar voren te brengen, vertelt hij. 'Mensen met een lhbti-plus achtergrond. Mensen uit de kerk. Mensen uit de islamitische gemeenschap. Dat vond ik heel mooi.'