Anti-racismedemonstratie afgelopen, ruim 10.000 mensen waren aanwezig

De demonstratie is afgelopen, iets later dan gepland. Oorspronkelijk zou het protest rond 19.00 uur stoppen. Als laatste is Gideon Everduim aan het woord.

'Volgend jaar willen we een expositie maken over de geschiedenis die we vandaag hebben geschreven. Dat willen we documenteren, ook met jullie mooie borden.'

Jerry Afriyie, onder meer bekend van actiegroep Kick Out Zwarte Piet, neemt het woord. Hij begint zijn speech met het verzoek om te applaudisseren voor de We Are Here-groep en andere ongedocumenteerden.

18.15 uur: Sfeer zit er goed in: 'Ik voel de energie, prachtig om te zien'

Bij de demonstranten zit de sfeer er goed in. 'Het is belangrijk dat we samen een vuist maken tegen racisme. Ik voel de energie ook met alle mensen, prachtig om te zien', vertelt een aanwezige. 'Ik vind het belangrijk dat we ons laten horen. En dat we echt laten zien dat ook al is de actie begonnen in Amerika, dat het ook in Nederland speelt.'

Volgens een ander 'zijn we in Nederland nog best wel ok'. 'Maar in Amerika is het echt bizar hoe het nu gaat', vervolgt ze. 'Ik heb alles gezien en ik schrik er echt van.'