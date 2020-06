Terugkijken: de antiracisme-demonstratie in de Bijlmer

Ruim 10.000 mensen kwamen vandaag bijeen in het Nelson Mandelapark om te demonstreren tegen racisme. AT5 deed live verslag van het protest. Bekijk hieronder de compilatie.

Tijdens de demonstratie waren er meerdere speeches en optredens. Ook werd er twee minuten stilte gehouden, om iedereen te herdenken die is omgekomen door geweld tegen zwarte personen.

Ondanks de grote aantallen mensen die aanwezig waren, werd de 1,5 meter afstand in acht genomen. Daarvoor waren er in het hele park stippen geplaatst.

'Het geheel was prachtig'

De organisatie keek positief terug op vandaag. 'Het geheel was gewoon prachtig', zei host Mitchell Esajas. 'We laten zien dat we als maatschappij racisme niet meer accepteren.'