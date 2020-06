College: Historische context bij standbeelden, gebouwen en gevels

De afgelopen tijd zijn er op meerdere plekken, in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, standbeelden beklad of naar beneden gehaald. Deze representeerden bijvoorbeeld koloniale figuren of slavenhandelaars.

Straatnaambordjes

Door de Black Lives Matter-demonstraties is er hernieuwde aandacht voor het koloniale verleden, ook in Nederland. In Amsterdam zijn er daarom al meerdere protesten georganiseerd. Toch lag het plan er ook al langer, vertelt een woordvoerder namens het college.

Eerder werd namelijk al besloten om historische context te plaatsen bij straatnaambordjes te doen, na een motie van Bij1 en GroenLinks. 'Dit is eigenlijk in het verlengde van dat plan.'

'Mensen moeten zelf een oordeel kunnen vellen'

Er is bewust voor gekozen om de standbeelden niet te verwijderen. 'Daar moet de politiek ver van blijven', vindt wethouder Groot Wassink (Diversiteit). 'We moeten vooral informatie geven, zodat mensen zelf een oordeel kunnen vellen.'

Het is dan ook niet de bedoeling om de 'geschiedenis uit te wissen'.

Zwarte bladzijdes

Wel duurt het nog even voordat het plan in gang wordt gezet. Eerst gaat het college inventariseren welke standbeelden, gebouwen en gevels verwijzen naar een koloniaal verleden.

'Het zou mooi zijn als er vervolgens overal een bordje bij geplaatst wordt, zodat we ook bewust zijn van de zwarte bladzijdes uit het verleden', aldus Groot Wassink.

'Zelf lees ik ze altijd even'

Maar gaan mensen al die informatie dan wel tot zich nemen? 'Ik fiets zelf vaak door de Staatsliedenbuurt, waar bij sommige straatnaambordjes al vrij uitgebreide beschrijvingen staan. Zelf lees ik ze altijd wel even', vertelt de wethouder.

Volgens hem is het vooral belangrijk dat de informatie op een uitnodigende manier wordt gepresenteerd. 'Je kunt bijvoorbeeld mensen ook een QR-code laten scannen, om nog meer informatie te delen.'