Begraafplaats Nieuwe Ooster raakt as kwijt: 'Nu hebben we niks meer van onze moeder'

Haar moeder is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, na een reis op een cruiseschip. Maar alsof dat nog niet verdrietig genoeg was, is begraafplaats Nieuwe Ooster nu de as kwijtgeraakt. 'Echt schandalig dit', stelt Linda van Beest.

Vandaag wilde Van Beest met haar familie de urn op gaan halen. Maar een medewerker van de begraafplaats gaf haar de verkeerde mee.

'We hebben aangegeven dat de as niet van onze moeder kon zijn', vertelt ze.

Meegegeven aan een onbekende man

Na een half uur zoeken werd geconcludeerd dat de urn niet bij de Nieuwe Ooster lag, maar in het crematorium. 'Dat bleek uiteindelijk ook niet zo te zijn. De urn was meegegeven aan een meneer, die dus ook de verkeerde as had gekregen.'

Haar hoop is vooral dat de as nog niet is verstrooid. 'Dat is mijn grootste angst, dan hebben we helemaal niks meer van onze moeder..', vertelt Van Beest.

Maanden van trauma

Voor haar is het de zoveelste tegenslag na 'maanden van trauma'. 'Je vraagt je toch wel af wat er nog meer misgaat', vindt ze. 'Hier zijn toch protocollen voor?'

As ophalen

Het wachten was nog op de directeur, die een poging deed om de as op te halen. Maar het adres van de man die de as zou hebben, bleek niet te kloppen.

'Mogelijk zelfs weggegooid'

Na een gesprek met de directeur, leek het verhaal ook niet helemaal te kloppen, vertelt Van Beest. 'De man zou aan de balie hebben gezegd dat hij iets op kwam halen. De medewerker ging ervan uit dat het om de as van mijn moeder ging, waarop de man zei dat het klopte. Zijn identiteit is daarbij niet gecontroleerd.'

Volgens haar heeft de man vervolgens 'mogelijk zelfs de urn weggegooid'.

Politie zoekt mee

De politie is inmiddels ingeschakeld om mee te zoeken. 'We vinden het erg vervelend dat de verkeerde urn is meegegeven. We willen daarom ondersteuning bieden', vertelt een woordvoerder.

Ze benadrukt dat het 'verder een zaak is tussen de medewerkers van de begraafplaats en de familie'. De Nieuwe Ooster was zelf niet bereikbaar voor een reactie.