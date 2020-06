Creatieve oplossingen voor meer publiek in concertzalen en theaters: 'Net een peepshow!'

De culturele sector wil zo snel mogelijk weer zoveel mogelijk publiek ontvangen. Als het aan de Ziggo Dome ligt kunnen we binnenkort zelfs met 3000 man naar een concert. En theatermakers ontwierpen een coronaproof zaal, geïnspireerd op een peepshowtheater.

Concerthallen en theaters mogen momenteel uitsluitend open voor 30 bezoekers, vanaf 1 juli mogen er 100 man in een zaal. Maar de Ziggo Dome, waar normaal gesproken 17.000 mensen in passen, ziet ruimte om binnenkort voor 3000 man open te gaan door optimaal gebruik te maken van de beschikbare vierkante meters.

'Hier zetten we twee mensen uit een huishouden, of twee vrienden op 1,5 meter', legt Ziggo Dome-directeur Danny Damman uit. 'De volgende rij weer niet. En we kunnen de stoelen verder uit elkaar plaatsen, waardoor je ruime gangpaden krijgt. Zo kun je makkelijk die 1,5 handhaven.'

Peepshow Palace

Bij het Vlaams cultuurhuis de Brakke Grond hebben ze helaas niet zoveel ruimte. Daarom kwamen ze samen met toneelgezelschap de Warme Winkel op het idee om een theater te bouwen waar het publiek in afgezonderde hokjes zit. 'Dit is allemaal coronaproof, maar het heeft wel alles wat leuk is aan theater', zegt Vincent Rietveld.

In het zogenaamde Peepshow Palace kunnen 96 man van een voorstelling genieten, maar het theater kan ook nog uitgebreid worden. Als het aan Rietveld ligt blijven hij en zijn collega's dit theater ook nog na de coronacrisis gebruiken. 'Ik denk dat de wereld nog lang last heeft van dit Peepshow Palace!'