Geen context bieden bij omstreden standbeelden: 'is ook het wegpoetsen van relaties met slavernij'

De discussie over het openbaar eren van historische figueren, die ook bloed aan de handen hebben, is niet nieuw. Het is een bijna jaarlijks terugkerend thema, dat op dit moment opnieuw in de belangstelling staat.

Dat heeft te maken met de #BlackLivesMatter-protesten, maar ook omdat jongeren in het Verenigd Koninkrijk onlangs een beeld van de 17e eeuwse slavenhandelaar Edward Colston in het water dumpte.

Soortgelijke beelden hebben wij ook. In de tuin van het West-Indisch huis bijvoorbeeld. Vroeger was dat het hoofdkwartier van de West-Indische Compagnie. Noord-Amerika schonk het beeldje van Peter Stuyvesant om de goede relatie te benadrukken. 'Op het moment dat Stuyvesant de baas is van Curaçao, is het eiland een belangrijk schakelpunt in de trans-Atlantische slavenhandel', vertelt historicus Karwan Fatah-Black. 'Daarna is hij gouverneur van New York en probeert hij de slavenhandel te verleggen naar Noord-Amerika.'

'Het neerzetten van zo'n beeld kan de indruk wekken dat iemand een held is. Het is meer het benadrukken van de relatie, maar daarmee ook het wegpoetsen van het feit dat die relatie was gebouwd op slavernij', zegt hij verder.