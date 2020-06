Geen massa's toeristen maar Amsterdammers in de rij voor het Anne Frank Huis

Al jaren geleden verdween de enorme rij voor toegang van het museum, maar nog steeds was het pleintje aan de Prinsengracht vaak druk. Nu ook, maar dan vooral met Amsterdammers of dagjesmensen in plaats van toeristen. 'Ik kan niet aanwijzen wie Nederlanders zijn en wie niet, maar zijn in ieder geval geen backpacks of rolkoffers meer te zien', vertelt Robin Finch. Hij is bedrijfsleider bij het museum en ziet een ommedraai qua bezoekers.

Naar de reden hoeft niet lang gezocht te worden, volgens Finch komen vrijwel alle Amsterdammers met ongeveer hetzelfde verhaal: 'We wonen hier in de buurt, maar vonden het altijd te druk, dus we dachten: we pakken nu onze kans.'

Of na de coronacrisis elke Amsterdammer bij het Anne Frank Huis is geweest? Finch hoopt van wel, maar denkt van niet: 'We laten nu een kleine 1000 mensen per dag binnen. Dan kun je nog wel even door gaan voordat je alle Amsterdammers hebt gehad'.