120 uur taakstraf en 6 maanden rijontzegging voor aanrijding 9-jarig meisje op Admiraal de Ruijterweg

De aanrijding gebeurde in de ochtend van 17 januari 2019. Het jonge slachtoffertje werd op het zebrapad aangereden en is vervolgens zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De taxichauffeur reed door. Niet lang daarna had de bestuurder zichzelf gemeld met de politie.

Het meisje had onder andere een gebroken been en schouder opgelopen en moest een maandenlang revalidatietraject volgen. Het is niet bekend of zij volledig zal herstellen.

Geen voorrang

De rechter rekent het de chauffeur zwaar aan dat hij geen voorrang verleende aan het slachtoffer op een oversteekplaats. Ook wordt hem verweten dat hij de plaats van het ongeluk had verlaten.

De rechtbank vindt daarom een taakstraf van 120 uur en rijontzegging van 6 maanden op zijn plaats.