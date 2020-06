Hema komt in handen van schuldeisers

De warenhuizen van Hema komen volledig in handen van een groep schuldeisers en zijn daarmee niet langer van investeerder Marcel Boekhoorn, die het bedrijf in twee jaar geleden kocht.

De Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam heeft een overeenkomst gesloten met schuldeisers die zich hebben verenigd. Doel is om de schulden drastisch te verlagen. Bij die schuldeisers staat 750 miljoen euro aan leningen uit, dat zal worden teruggebracht tot 300 miljoen euro.

'De groep zal alle aandelen van Hema BV in handen krijgen', zo liet de winkelketen vanmorgen weten in een verklaring. 'Hierdoor krijgt Hema weer een gezonde financiële structuur, een sterke liquiditeitspositie en voldoende ruimte om te investeren in de toekomst van het bedrijf.'

De grote schuldenlast is een erfenis uit het verleden. 'Door de impact van de coronacrisis is de noodzaak om dit op korte termijn op te lossen verder toegenomen.' De schulden lope alleen maar verder op, ook omdat er rente betaald moet worden.

Vandaag verstreek de deadline voor het aflossen van een lening ter grootte van 50 miljoen euro. Boekhoorn gaf gisteren aan de handdoek in de ring te gooien. Hij heeft tevergeefs geprobeerd met schuldeisers tot een akkoord te komen over het terugbrengen van de schulden.

'De overeenkomst vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampte', aldus CEO Tjeerd Jegen vandaag.