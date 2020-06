Huis waar Etty Hillesum oorlogsdagboeken schreef gered van sloop

Het voormalige woonhuis van de joodse schrijver Etty Hillesum wordt een gemeentelijk monument, en is daarmee gered van de sloophamer. In het huis aan het Museumplein schreef Hillesum tijdens de Tweede Wereldoorlog haar beroemde dagboeken.

Volgens wethouder Cultuur Touria Meliani zijn de dagboeken van Hillesum 'niet alleen persoonlijke documenten, maar bieden zij ook belangrijk inzicht in hoe Joden in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gediscrimineerd en vervolgd.' Het pand is daarom volgens haar 'belangrijk erfgoed'.

Bestseller

Hillesum (1914-1943) schreef haar dagboeken in het huis, dat gelegen is aan het Museumplein. Ze woonde daar zes jaar, totdat ze op haar 29ste naar Westerbork werd gedeporteerd. In 1943 werd ze vermoord in Auschwitz. Een selectie uit deze dagboeken verscheen in 1981 onder de titel ‘Het verstoorde leven’. Dit werd uiteindelijk een wereldwijde bestseller.

Nieuwbouw

De vastgoedeigenaar die het pand in bezit had, wilde op die plek nieuwbouw plaatsen, maar dat plan stuitte op veel verzet. 'Dit is een belangrijk stuk erfgoed, dat al een monument had moeten zijn', aldus architectuurhistoricus Wouter van Elburg (UvA). 'Niet alleen vanwege de cultuurhistorie en de verbintenis met Hillesum, maar ook omdat het oorlogserfgoed is. Daar zouden we voorzichtig mee moeten omspringen.'

Bezwaar

Verschillende erfgoedverenigingen en maatschappelijke organisaties maakten bezwaar tegen de plannen, onder andere met een petitie. Op 21 april 2020 startte stadsdeel Zuid de procedure om het pand tot gemeentelijk monument aan te wijzen. Met het besluit van het stadsbestuur rust er nu bescherming op het pand en kan het dus niet gesloopt worden.