Van Gogh Museum koopt bijzondere brief van Van Gogh en Gauguin

De Vincent van Gogh Stichting heeft een uitzonderlijke brief van Vincent van Gogh verworven voor de collectie van het Van Gogh Museum. In de brief, uit 1888, schrijft hij samen met kunstenaar Paul Gauguin over het gezamenlijke verblijf in het Gele Huis in het Zuid-Franse Arles.

De brief is gericht aan kunstenaarsvriend Emile Bernard en gaat over de intense periode waarin Van Gogh en Gauguin dag en nacht werkten aan hun visie op de toekomst van de moderne kunst. Ze schreven de brief ongeveer een week nadat Gauguin bij Van Gogh was ingetrokken in het Gele Huis.

Apart van elkaar schreven ze over hun eerste indrukken van de samenwerking, maar ze wisten dat de ander de brief ook zou lezen. Het verschil in toon tussen de twee kunstenaarsvrienden geeft een psychologische lading aan de brief, zeker met kennis van de tragische afloop van de samenwerking toen Van Gogh bij een aanval van een geestesziekte zijn oor afsneed.

Belangrijkste document

Het is de enige brief die Van Gogh ooit samen met een andere kunstenaar schreef. Het museum beschouwt de brief als het belangrijkste document van Van Gogh dat nog in particuliere handen was. De brief werd gistermiddag gekocht op een veiling bij Drouot in Parijs.

De brief is vanaf 9 oktober te zien in de tentoonstelling 'Je liefhebbende Vincent'. Van Goghs mooiste brieven.