Wethouder: 'Het is gerechtvaardigd om Amsterdamse leraren een beter salaris te geven'

Ruim 28 miljoen euro wordt er door het rijk uitgetrokken om het Amsterdamse lerarentekort op te lossen. Het aantal gezochte leraren staat momenteel in de stad op 384 voltijdsbanen. De gemeente hoopt nu onderwijzers te lokken met een speciale toelage. Daarbij is extra aandacht voor scholen die kinderen met een onderwijsachterstand les geven.

'De leerkrachten die we nu hebben, daar ben ik erg blij mee. En ik hoop dat dit voor hen een extra prikkel is om te blijven', zegt Paul van Hattum, directeur van basisschool de Klimop in Noord. Zijn school zag de afgelopen jaren veel leraren vertrekken naar de provincie. Onder andere omdat wonen en werken in Amsterdam erg duur is en er door het lerarentekort ook in buiten de stad plekken vrij zijn gekomen.

'Daarom is het dus gerechtvaardigd om Amsterdamse leraren een beter salaris te geven', stelt de wethouder onderwijs Marjolein Moorman (PvdA). 'Want het is zo dat hier de huren hoger zijn en dat je een langere reistijd hebt. Daarom is het terecht dat je zegt: zij verdienen gewoon een hoger salaris'.

Extra aandacht voor doelgroepkinderen

In het noodplan wordt er onderscheid gemaakt tussen gewone scholen en scholen met onderwijsachterstanden, zogenoemde doelgroepkinderen. Het plan stelt dat daar meer aandacht naartoe moet.

'Als je opgroeit in een buurt waar de problemen zich meer opstapelen, dan is op dit moment de kans ook groter dat je op een school komt waar je geen leraar voor de klas hebt', aldus Moorman. 'En juist voor deze kinderen zou het onderwijs nu zo'n enorm groot verschil moeten maken. En deze kinderen krijgen nu eigenlijk, omdat de tekorten daar zo groot zijn, veel minder.'