Basisschoolleraren krijgen komende vier jaar toelage op salaris

Amsterdamse basisschoolleraren krijgen de komende vier jaar een toelage. In het eerste jaar is die toelage ongeveer 1000 euro. Voor leraren die lesgeven op een school waar veel onderwijsachterstand heerst, zal de toelage 2500 zijn.

Dit is een van de maatregelen uit het Noodplan Leraren tekort, waarin afspraken staan die Amsterdamse schoolbesturen en de Gemeente Amsterdam met het rijk hebben gemaakt. Het rijk stelt Amsterdam jaarlijks 7,1 miljoen euro beschikbaar voor het noodplan. De schoolbesturen hebben gekozen om de 7,1 miljoen volledig in te zetten voor een toelage op het salaris van leerkrachten. Het convenant wordt eind juni getekend.

De Amsterdamse schoolbesturen gaan intensief samenwerken en investeren op de plekken waar de tekorten het grootst zijn. Naast de 7,1 miljoen van het rijk investeert het Amsterdamse college ruim 27 miljoen extra in ondersteuning van de scholen met de grootste tekorten. In het noodplan staat dat het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs 'ongekend groot' is.

Toelage

Leerkrachten die werken voor een bestuur dat het convenant hebben ondertekend krijgen een toelage, omdat het levensonderhoud in de stad duurder zou zijn dan daarbuiten. Naast de duurdere levensonderhoud is de werkdruk van de leraren ook een argument voor de toelage.

Betere begeleiding zij-instroom

In het noodplan is ook veel ruimte voor een brede aanpak voor het werven en begeleiden van zij-instromers. De scholen die het noodplan ondersteunen zullen zij-instromers opleiden voor scholen die dat zelf niet kunnen. Vaak zijn scholen met een lerarentekort zelf niet in staat om op een goede manier begeleiding te geven aan de zij-instromers.

De schoolbesturen zullen gaan investeren in het verbeteren van de intake, plaatsing en de begeleiding van de zij-instroomers, zodat de instromende leraren die aan het werk gaan zal toenemen van gemiddeld 70 naar 180 per jaar. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro ter beschikking, naast de jaarlijkse financiering van de schoolbesturen (500.000 euro) en de Gemeente Amsterdam (945.000 euro).

Samenwerken

De schoolbesturen zullen intensief met elkaar gaan samenwerken om de tekorten die er heersen gelijker te verdelen. Schoolbesturen die minder te maken hebben met tekorten, zullen niet meer nieuwe leerkrachten aannemen om zo de druk op de arbeidsmarkt te verlichten. De scholen zullen het toestaan als leerkrachten het intiatief nemen om tijdelijk bij een school les te gaan geven die kampen met grotere tekorten.

Het doel van het noodplan is bereikt als in 2023 het gemiddelde tekort aan bevoegde leraren in het basisonderwijs kleiner is dan 5 procent en er geen ongelijkheid in de verdeling van het tekort in de stad meer is.