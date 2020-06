Politiek De Balie Live over massatoerisme: 'Er moet nu echt iets gebeuren'

In De Balie Live hebben Dennis Boutkan (raadslid PvdA) en binnenstadbewoner Bert Nap het over de toekomst van het toerisme in de stad. De afgelopen dagen werd door meer dan 23.000 Amsterdammers een petitie ondertekend waarin onder meer wordt gepleit voor een maximum van twaalf miljoen toeristenovernachtingen per jaar.

Amsterdam heeft een keuze, vinden de vier jonge initiatiefnemers van de petitie: ofwel terug naar de situatie van voor de coronacrisis, ofwel een binnenstad waar buurtbewoners weer centraal staan. In het gesprek onder leiding van programmamaker Manon Stravens gaan Boutkan en Nap in op de mogelijkheid het aantal bezoekers aan de stad te maximeren tot twaalf miljoen per jaar, een AirBnB-verbod en het herstellen van de lokale buurteconomie. Tegelijkertijd waarschuwen Nap en Boutkan voor een situatie waarin bewoners en ondernemers tegenover elkaar komen te staan. 'Juist lokale ondernemers hebben we nodig om de stad een nieuwe smoel te geven', zegt Nap. Beiden verwachten dat het aantal handtekeningen noodzakelijk voor een referendum (27.000) snel gehaald zal worden. 'En dan is de democratie aan zet', aldus Boutkan. De PvdA staat ervoor open de toeristenbelasting opnieuw te gaan bekijken, zegt Boutkan. ‘Als zoveel Amsterdammers vragen om in actie te komen, dan kunnen we dat niet uitsluiten. En dat is niet voor iedereen een leuke boodschap.' Bekijk in de video het hele gesprek.