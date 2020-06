AT5-enquête: driekwart Amsterdammers zwijgt bij overtreden corona-regels in ov

'Het stoort mij mateloos dat medereizigers de regels aan hun laars lappen, te dichtbij staan, bij in- en uitstappen nemen ze geen afstand ', zegt één van hen.

Uit de toelichting van respondenten zien we opvallend vaak terug dat mensen bang zijn voor een negatieve of zelfs agressieve reactie. 'Beseft u hoe gevaarlijk dat tegenwoordig is? Een grote mond en bedreigingen is vaak het resultaat', zegt een van de ondervraagden.

Uit de reacties komt ook naar voren dat reizigers het niet als hun taak zien om mede-reizigers aan te spreken op het niet naleven van de regels. 'Daar is OV-personeel en handhaving voor'.

In de enquête vroegen we Amsterdammers of hun ov-gebruik is veranderd sinds de coronacrisis, hoe ze de maatregelen in het openbaar vervoer ervaren, of ze vaker de bus, tram, metro of pont mijden en hoe ze mondkapjes op de pont ervaren. In totaal deden ruim 1400 mensen mee. In dit artikel vind je de uitkomsten.