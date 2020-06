'Concentratie coronavirusresten in Amsterdamse riool loopt op'

In Amsterdam is de concentratie van coronavirusresten in het riool in één week toegenomen met een factor 10. Dat blijkt uit metingen van het wateronderzoeksinstituut KWR.

Op woensdag 10 juni bevatte het rioolwater ruim veertig virus-gen-deeltjes (stukjes RNA van het coronavirus) per milliliter, meldt wetenschapswebsite Nemo Kennislink. Een week eerder was dat slechts 4 deeltjes per milliliter.

De eerste keer dat de virusconcentratie in het riool in Amsterdam die hoogte bereikte, was in de eerste helft van maart, een paar dagen voor de lockdown werd afgekondigd.

'Virus waart meer rond'

Volgens microbioloog Gertjan Medema van het KWR hoeft dat niet meteen te betekenen dat de 'tweede golf' begonnen is. Van de zeven gemeten plekken in het land is er alleen een stijging in Amsterdam en Amersfoort te zien. Wel is volgens de microbioloog duidelijk dat het virus in Amsterdam meer rondwaart dan een week eerder.

Uit het rioolwater is niet af te leiden hoeveel mensen er precies besmet zijn. Dat komt omdat de hoeveelheid virus die een besmette persoon uitscheidt per individu anders is. Het hangt samen met de hevigheid van de ziekteverschijnselen en de fase van de infectie.

Besmettingen

De gemeente maakte gisteren bekend dat tussen 2 juni en 14 juni 9242 mensen zijn getest op het coronavirus in de teststraat in de Rai. Bij 195 van hen is het virus vastgesteld. Dat komt neer op 2,1 procent, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Bij hen is een bron- en contactonderzoek opgestart.