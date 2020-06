Organisator 1,5 meter-demonstratie snapt niets van verbod

Thomas Croiset van Uchelen, organisator van de demonstratie tegen 1,5 meter afstand, snapt niets van het besluit om het protest niet door te laten gaan. 'Vanmiddag staan er duizenden Black Lives Matter-demonstranten op het Malieveld. Maar wij mogen niet. Dat is discriminatie.'

AT5 / Luuk Koenen

Nadat eerder al Den Haag, Utrecht en Maastricht 'nee' zeiden tegen de demonstratie van actiegroep

'Nee tegen 1,5 meter/Viruswaanzin', maakte ook de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vandaag bekend de demonstratie te verbieden. De demonstratie zou zondag plaatsvinden tussen 12.00 en 17.00 uur op het Museumplein. De organisatie had verder aangekondigd dat er muziek en sprekers zouden zijn. Door de rechter verboden 'Meerdere elementen uit uw planning geven mij reden tot zorgen, onder meer vanwege de bijzondere situatie waarin ons land verkeert in verband met Covid‐19', schrijft burgemeester Halsema als voorzitter van de veiligheidsregio in een brief aan Croiset van Uchelen. 'De politie acht de kans reëel dat uw demonstratie veel meer dan 5000, mogelijk zelfs meer dan 10.000 personen zal aantrekken, terwijl onvoldoende duidelijk is hoe u dat met beheersmaatregelen zoals een ordedienst in goede banen wilt leiden.'





Quote 'Voor zo'n grote groep mensen is het zeer ingewikkeld om allen continu 1,5 meter afstand te houden, zo is recent bij meerdere massale demonstraties in Nederland gebleken' Femke Halsema, burgemeester

'Voor zo'n grote groep mensen is het zeer ingewikkeld om allen continu 1,5 meter afstand te houden, zo is recent bij meerdere massale demonstraties in Nederland gebleken', schrijft ze verder. Begin deze maand kwamen op een Black Lives Matter-demonstratie op de Dam, tegen alle verwachtingen in, duizenden betogers af. Het besluit om die demonstratie desondanks niet te ontbinden, leverde de nodige kritiek op. 'Aannemelijk is dat u in Amsterdam alsnog het programma wil aanbieden dat gepland stond voor

Den Haag', gaat de burgemeester verder. 'Dat programma bevat voornamelijk optredens van meerdere bekende artiesten, die doorgaans een groot publiek aantrekken.' Daarmee haalt de burgemeester het protest op het Malieveld aan, dat door de gemeente Den Haag verboden werd. Een besluit dat de voorzieningenrechter steunde. 'Het vermoeden van politie is dat het in Amsterdam gaat om een gelijksoortig voornemen', aldus Halsema.

Quote 'Het is goed dat Black Lives Matter demonstreert en ik ben het helemaal met ze eens. Maar waarom wij dan niet?' Thomas Croiset van Uchelen, organisator demonstratie

Organisator Croiset van Uchelen vindt het maar moeilijk te rijmen met het feit dat een Black Lives Matter-demonstratie vandaag wel door mag gaan, zo zegt hij tegen AT5. 'Wij vinden dat discriminatie. Dat Black Lives Matter het voor elkaar krijgt: chapeau. En terecht ook, het is goed dat ze demonstreren en ik ben het helemaal met ze eens. Maar waarom wij dan niet? Ik kan het niet begrijpen.'

Evenement of demonstratie? Andere belangrijke reden om de betoging niet door te laten gaan is de vraag of het daadwerkelijk om een demonstratie gaat, of dat het protest eerder de vorm krijgt van een evenement. 'Ik kom vooralsnog tot de conclusie dat ik er niet van overtuigd ben dat er enkel sprake is van een demonstratie zoals bedoeld in de Grondwet. De mate waarin muziek een rol speelt in uw programmering, maakt dat het eerder een karakter heeft van een evenement', aldus Halsema. 'De organisatie van grote evenementen kent doorgaans een doorlooptijd van maanden, waarbij zorgvuldige tijd en aandacht wordt besteed aan onder meer een veiligheidsplan', aldus de brief. 'Die voorbereiding ontbreekt nu, en de tijd die nog rest tot 21 juni is simpelweg te beperkt om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen om uw demonstratie op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.'

'Spuitbusje Ondanks dat de actiegroep dus geen fan is van de 1,5 meter afstand, was het idee om tijdens de demonstratie wel gewoon die afstand te bewaren, verzekert de organisator. 'Vanuit onze organisatie zou gezegd worden: we hebben ons te houden aan de regels. Als het had gemoeten hadden we met een spuitbusje stipjes op de grond gemaakt.'