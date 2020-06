Halsema over bekladding Monument Indië Nederland: 'Dit is onacceptabel'

Burgemeester Halsema vindt bekladding en vernieling van standbeelden onacceptabel. Dat zegt ze nadat het Monument Indië Nederland vandaag met rode verf is besmeurd. 'Wij zullen vanaf nu altijd aangifte doen bij bekladding of vernieling van gemeentelijk bezit.'

Hoe groot de schade aan het monument is, is nog niet te zeggen. Eerst moet het water uit de fontein worden gehaald. Daarna kan de verf worden verwijderd. Eerder deze week werd ook al het beeld van Gandhi aan de Churchill-laan beklad.

Volgens Halsema is het nu tijd om een grens te stellen. 'Onze monumenten, gebouwen en beelden zijn onderdeel van de Amsterdamse geschiedenis. Die geschiedenis verdient discussie en daar staan we open voor. Bekladding en vernieling zijn onacceptabel. Ik wil dat mensen afblijven van ons gezamenlijk bezit in de openbare ruimte.'

Ereteken

Het monument uit 1935 heet sinds begin deze eeuw Monument Indië Nederland, maar was voor die tijd een ereteken voor de omstreden generaal Jo van Heutsz. In de tekst op de muur van het monument wordt daarnaar verwezen: 'Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme. Next stop: Coentunnel #BLM'

Van Heutsz (1851-1924) die als generaal actief was tijdens de koloniale oorlog in Atjeh, stond in zijn tijd bekend als held en werd onder andere door koningin Wilhelmina bewonderd. De laatste decennia kwam de aandacht steeds meer de liggen op de bloederige uitwassen in de Indonesische provincie.

Naar schatting kan Van Heutsz verantwoordelijk worden gehouden voor tienduizenden doden. Het gedenkteken was daarom al vaker doelwit geworden van activisten. In de jaren zestig en tachtig werd geprobeerd het monument op te blazen.