Opnieuw standbeeld besmeurd met rode verf, dit keer Monument Indië Nederland

Na het beeld van Gandhi aan de Churchill-laan, is nu ook het Monument Indië Nederland op het Olympiaplein besmeurd met rode verf. Er wordt verwezen naar de omstreden generaal Jo van Heutsz, naar wie het monument eerder was vernoemd.

Op de muur staat de tekst: 'Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme. Next stop: Coentunnel #BLM'. De politie doet onderzoek bij het monument.

Het monument heet sinds de naamverandering Monument Indië Nederland. Tot begin deze eeuw was het een ereteken voor de omstreden generaal Van Heutsz. Zijn bijnaam luidde onder meer 'De slachter van Atjeh'. Hij heeft naar schatting tienduizenden doden op zijn geweten in Indonesië en overleed in 1924.

Gevallen held

Van Heutsz werd in zijn tijd door velen als held gezien, onder wie koningin Wilhelmina. Zij onthulde het monument in Zuid in 1935. Van Heutsz had in hun ogen de lange oorlog in Atjeh beslecht in Nederlands voordeel. Hij schuwde daarbij bepaald geen geweld. Hij was meedogenloos.

Het monument is altijd al controversieel geweest. In eerste instantie bij nationalisten die vonden dat de beeltenis juist zwakte uitstraalde in plaats van sterkte. Na de oorlog kwam het verzet van de andere kant: Van Heutsz kwam steeds meer bekend te staan om zijn bloederige uitwassen.

In de jaren zestig en tachtig werd door actiegroepen geprobeerd het monument op te blazen. Dat mislukte. Begin deze eeuw werd het monument omgedoopt tot Monument Indië Nederland. Het moest een neutraler herinneringsmonument worden voor de koloniale periode 1596-1949.