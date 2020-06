Ajax geeft koning Willem-Alexander een cadeautje voor Vaderdag

Afgelopen week ging Willem-Alexander, groot Ajax-fan, op bezoek bij De Kuip. Van de Rotterdamse club Feyenoord kreeg hij een shirt mee. Omdat hij dit shirt naar verwachting niet bijster vaak zal dragen, dacht Ajax: dan geven wij hem een gepersonaliseerd Ajax-shirt, daar zal-ie vast meer aan hebben.

Dat geschenk is natuurlijk al behoorlijk attent. Maar de club doet er nog een schepje bovenop door het cadeau uitgerekend vandaag op Vaderdag te geven. In het bijschrift zinspeelt Ajax erop dat dit voor de koningin het perfecte cadeau is om door te geven aan Willem-Alexander.

Het is niet bekend of de koning het pakketje voor het hek heeft opgehaald.