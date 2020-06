Bewoners Beemsterstraat over vele inbraken: 'Er moet hier structureel iets veranderen'

Bewoners van de Beemsterstraat voelen zich niet meer veilig vanwege het grote aantal inbraken in hun buurt. Vanacht was het opnieuw raak, twee bewoners werden ernstig mishandeld. 'We raken er een beetje aan gewend', zegt een buurman.

De kleinzoon van één van de slachtoffers heeft aan de buren laten weten, dat de vrouw behoorlijke pijn had aan haar ribben en de man al een tijd ziek is. 'Dus dat zal niet best zijn', zegt de buurman.

Een half jaar geleden is er ook al een poging tot inbraak geweest in de woning, maar toen zijn de bewoners niet gewond geraakt. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. De inbrekers verlieten de woning aan de voorzijde via de garage en zijn in onbekende richting gevlucht.

'Het is gewoon verschrikkelijk'

'Kijk materiële schade kan je altijd nog vergoeden, maar als het om de gezondheid gaat van mensen. Dat is gewoon verschrikkelijk', vertelt een buurvrouw. 'Het is een hele rustige buurt, maar je bent zo kwijt. Er is een park daar verderop daar kunnen ze zich verschuilen, ook op de polder kunnen ze zich verschuilen. Je bent ze gewoon heel snel kwijt.'

Voorzorgsmaatregelen

Een bewoner van de straat heeft een beveiligingscamera geplaatst bij haar woning om ervoor te zorgen dat ze zich iets veiliger voelt 'Bij ons hebben ze drie keer poging tot inbraak gedaan. Een keer zijn ze echt binnen geweest, toen kwamen we net thuis van een avondje uit en stonden er twee mannen in de woonkamer.'

Andere buurtbewoners hebben luiken voor hun raam geplaatst als bescherming tegen de inbraken. Daarnaast hebben de bewoners een Whatsapp-groep voor de buurt. 'Maar dat is ook niet altijd het antwoord op zulke situaties. Er moet echt structureel iets veranderen hier', vindt de buurvrouw.