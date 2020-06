Weesperstraat krijgt verkeersknip in strijd tegen de auto

Doorgaand verkeer over de Weesperstraat zal begin volgend jaar voor in ieder geval twee maanden een andere route moeten kiezen. In februari en maart wordt er, bij wijze van proef, een knip toegepast, waardoor een rechtstreekse verbinding tussen de drukke Wibautstraat en de IJtunnel verdwijnt.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Verkeerswethouder Dijksma dat er voorafgaand aan de proef nog een kentekenonderzoek uitgevoerd moet worden. Dat onderzoek zou eigenlijk al in het voorjaar hebben plaatsgevonden, maar door de coronacrisis liepen de verkeersstromen zo drastisch terug, dat een dergelijk onderzoek niet representatief geweest zou zijn. Het kentekenonderzoek wordt daarom naar verwachting in het najaar uitgevoerd.

Definitieve afsluiting

De proef met de knip op de Weesperstraat wordt dan in februari en maart van het komend jaar gehouden en dat is vlak voordat het groot onderhoud aan de Piet Heintunnel begint. Met de proef wordt onderzocht wat de effecten van de afsluiting van de Weesperstraat zijn op verkeer, luchtkwaliteit en leefbaarheid. Mocht het stadsbestuur vinden dat de uitkomsten van de proef een succes zijn, dan volgt later mogelijk een definitieve afsluiting.