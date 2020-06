Speelt Ajax vanaf september weer met publiek?

Als het aan het Outbreak Management Team ligt, is vanaf 1 september publiek weer toegestaan bij wedstrijden in het betaalde voetbal. Clubs moeten zich hierbij echter houden aan strikte voorwaarden, zoals het handhaven van de 1,5 metermaatregel in het stadion en bij de in- en uitgang. Ook zouden spreekkoren niet zijn toegestaan vanwege het gevaar op coronabesmetting.