Standbeeld van Elieser op Joodse begraafplaats Ouderkerk aan de Amstel beklad

Het standbeeld van Elieser op de Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel is vanavond beklad met oranje verf. Op het beeld zijn de letters WLM gespoten een afkorting voor White Lives Matter.

Het beeld van Elieser is al jarenlang het middelpunt van een herdenking van de Surinaamse en joodse gemeenschap. Elieser kwam in 1610 als slaaf naar Nederland en overleed in 1629. Hij werd begraven op Beth Haim.

Twee jongens

Een getuige meldt aan AT5 vlak voor de bekladding op een bankje naast het beeld gezeten te hebben. 'Ik was toevallig met iemand op de begraafplaats geweest en we zaten nog even na te kletsen. Er kwamen twee jongens vanuit een steegje aanlopen en die gingen tegenover ons op een bankje zitten.'