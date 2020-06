Biomassacentrale AEB bijna klaar: 'Wordt meest gehate energiecentrale na Tsjernobyl'

De schoorsteen van de kolencentrale aan de Hemweg is nog geen halfjaar gestopt met roken of ernaast wordt een spiksplinter nieuwe biomassacentrale opgeleverd. Maar biomassa ligt onder vuur en dus groeit het verzet.

Zo hebben in de gemeenteraad oppositiepartijen Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie de handen ineen geslagen. Zij willen dat al voor de ingebruikname half juli de centrale weer wordt ontmanteld. Op bezoek bij de nieuwe centrale van het Afval Energie Bedrijf windt Johnas van Lammeren (PvdD) er geen doekjes om: 'Dit wordt gewoon de meest gehate energiecentrale na Tsjernobyl. Dat zou wel moeten. Als je groen en duurzaam wilt zijn, moet je dit soort oplossingen niet willen.' Onlangs keerde ook duurzaaamheidsorganisatie Urgenda zich tegen het opwekken van energie door het verbranden van hout. GroenLinks nam op het landelijke partijcongres een motie aan waarin stond dat 'houtige biomassa geen schone energiebron is'.

Hoogleraar Energiesystemen David Smeulders (TU Eindhoven) legt in de video uit waarom biomassa in Nederland volgens hem niet duurzaam kan zijn en het verstandiger is om voorlopig gebruik te blijven maken van aardgas.

Het brengt GroenLinks-wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck in een lastig parket. Amsterdam gaat straks namelijk ook nog gebruik maken van warmte uit de biomassacentrale in Diemen. Vorige week zei zei ze tegen de raad dat we er nu wat haar betreft 'wel zo'n beetje zijn' met het aantal gewenste biomassacentrales in Nederland.



Het AEB werd vorig jaar met 80 miljoen euro van de gemeente van de ondergang gered en heeft 58 miljoen geïnvesteerd in de nieuwe centrale. Vandaag en volgende week willen raadsleden Kreuger (FvD) en Van Lammeren de kwestie opnieuw met het college bespreken.



Bekijk voor de hele reportage de video in dit artikel.