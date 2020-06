Ajax Kan de Arena veilig supporters ontvangen? 'Rekenen op verantwoordelijkheid bezoeker'

Vanaf 1 juli is het zover. Dan zijn toeschouwers weer welkom in de Johan Cruijff Arena. Maar voordat er in september weer officiële wedstrijden gespeeld kunnen worden moet er nog het nodige gebeuren in het stadion, want er zijn veel voorwaarden aan verbonden. En gaat het lukken om niet te juichen?

'Als je steeds een paar stoelen overslaat, dan heb je genoeg ruimte. Waar de flessenhalzen zitten, dat zijn natuurlijk de trappenhuizen, de sanitaire voorzieningen en de cateringpunten.' Hoe hij het allemaal in goede banen gaat leiden weet Henk van Raan, innovatiemanager van de Johan Cruijff Arena, nog niet. Proeftuin Om daar achter te komen is de Arena door de gemeente aangewezen als zogenaamde proeftuin. De komende tijd moet door middel van simulaties duidelijk worden hoe grote groepen mensen veilig samen kunnen komen. Ook wordt gekeken naar apps die bezoekers kunnen informeren over drukte of looproutes.



'Het zijn technologieën die eigenlijk al beginnen als we naar de hele keten kijken', aldus Van Raan. 'Wij kunnen natuurlijk onze deuren openen, maar het heeft geen zin als we daarmee het openbaar vervoer in problemen brengen. Dus we moeten beginnen als de bezoeker vertrekt vanuit huis. Die hele keten moeten we doorlopen om te kijken of er bottlenecks zijn en die wegnemen.'

Als al die logistieke hobbels genomen zijn, dan mogen er dus weer toeschouwers in het stadion. Maar slechts een gedeelte van de fans toestaan, brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Zo heeft Ajax al 40 duizend seizoenkaarten verkocht. De club liet al weten het onwenselijk te vinden om te besluiten wie wel en wie niet mag komen. En ook de supportersvereniging is daar geen voorstander van.



'Wij kunnen dit niet uitleggen aan de achterban', zegt Fabian Nagtzaam van de supportersvereniging. 'Je kan niet tegen Henk zeggen: jij mag wel naar Ajax-Feyenoord en Piet niet. En tegen Piet zeggen: je mag wel naar Ajax-RKC en Piet niet. Dat is niet te doen. '

