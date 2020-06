Ajax krijgt korte winterstop en zal ook op Hemelvaartsdag voetballen

In de kalender is maximale flexibiliteit nagestreefd met het oog op mogelijke interrupties door bijvoorbeeld een tweede coronagolf.

Jan Bluyssen, manager competitiezaken betaald voetbal: 'Corona heeft ons geleerd dat we in een nieuwe realiteit en met nieuwe onzekerheden leven. Ook bij onverwachte onderbrekingen willen we de competitie kunnen uitspelen. Hiervoor hebben we extra momenten ingebouwd waarop wedstrijden kunnen worden ingehaald. We hebben bovendien de mogelijkheid gecreëerd om uit te kunnen wijken naar andere regio’s in Nederland, mochten ergens regionale beperkingen gelden. Verder stonden vooral de wensen van de clubs en de zendgemachtigden centraal bij het opstellen van de nieuwe speeldagenkalender.'