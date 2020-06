Genomineerden, en één winnaar, Amsterdamprijs voor de Kunst bekend

In de categorie Bewezen Kwaliteit is namelijk besloten om beeldend kunstenaar Jennifer Tee als enige kandidaat te nomineren. Zij wint hiermee automatisch in deze categorie.

In de andere categorieën is het nog even spannend. Singer- songwriter Shishani, modeontwerper Duran Lantink en beeldend kunstenaar Salim Bayri strijden in de categorie Stimuleringsprijs. En Museum/creatief platform OSCAM, de band Jungle By Night en cultureel centrum Mezrab dingen mee naar de prijs in de categorie Beste Prestatie.

De winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2020 worden in oktober bekendgemaakt. Met de prijs is een geldbedrag van 35.000 euro gemoeid.