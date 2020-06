Kritiek op nieuwe anti-racismecampagne van de gemeente: 'Dit kan polarisatie veroorzaken'

De slogan van de campagne luidt: 'Kom op Amsterdam, wees Amsterdammer'. Hiermee wil de gemeente haar inwoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie uit de stad te bannen.

Wethouder Diversiteit Rutger Groot Wassink vindt het belangrijk dat we met elkaar niet alleen uitspreken dat racisme en discriminatie nooit kan, maar dat we tegelijkertijd ook vinden dat we voor elkaar op moeten komen. 'Als je ziet dat iemand wordt uitgesloten of gediscrimineerd, zeg er wat van. Blijf niet gewoon stil toezien, maar kom op voor een ander', aldus de wethouder.

Polarisatie

Er is ook kritiek op de nieuwe campagne. Hoogleraar in de wetenschapsantropologie Amade M’charek vindt dat de discussie veel inhoudelijker zou moeten. 'Het lijkt nu alsof het een probleem is van meningen en hoe we naar elkaar kijken.'

Volgens M'charek wordt vaak gedacht dat discriminatie een probleem is van een bepaalde groep mensen die het ondergaat. 'Maar deze beweging geeft aan dat racisme een structureel probleem is. En het gevaar van zo'n campagne is dat je die polarisatie weer produceert in plaats van tegengaat.'

'Iedereen is tegen racisme'

Groot Wassink verwacht geen polariserend effect van de campagne. 'Volgens mij is iedereen tegen racisme, discriminatie en uitsluiting. Dat mag ik hopen in ieder geval, dus in die zin ben ik niet zo bang voor polarisatie.'

Volgens de wethouder is het belangrijk dat Amsterdammers hun verantwoordelijkheid nemen. 'En het doel is niet; als je niet ingrijpt ben je een racist. Het gaat er om dat we met elkaar bewust zijn wat het betekent als er gediscrimineerd wordt.'

'Nu echt doorpakken'

'Dit is niet het enige wat we moeten doen', vindt M'charek. Hoewel ze de campagne een goede start vindt, is ze van mening dat er meer moet gebeuren. 'Het is nu tijd om echt door te pakken.'