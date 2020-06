Gemeente start anti-racismecampagne: 'Kom voor elkaar op!'

Begin juli start in de stad een anti-discriminatie en -racismecampagne. De boodschap: in deze stad komen we voor elkaar op. De campagne wordt zichtbaar op grote schermen in de stad, via social media en via ambassadeurs.

Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit: 'De Black Lives Matter-demonstraties laten zien hoezeer het probleem van anti-zwart racisme leeft in Amsterdam, in Nederland en in de hele wereld. Ook is de stad onlangs een paar keer opgeschrokken van geweld tegen lhbtiq+ers. Dit is onacceptabel.'

De campagne was eerder aangekondigd, maar werd door corona uitgesteld, omdat een campagne in een verlaten publieke ruimte beperkt bereik heeft. Inmiddels start het openbare leven weer op en zijn racisme en discriminatie onderwerp van gesprek in de stad. Daarom is besloten de campagne zo spoedig mogelijk te lanceren. Vanaf begin juli is de campagne zichtbaar in de stad en op social media.

Groot Wassink: 'Er is geen ruimte voor racisme en discriminatie in Amsterdam. Met deze campagne maken we een statement: we zijn met z’n allen verantwoordelijk. Dus: zie of hoor je iets wat echt niet kan? Kom op voor elkaar: zeg iets, grijp in! Wees geen zwijgende omstander. Daarmee doe je het slachtoffer alleen maar meer pijn.'